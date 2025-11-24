Chef des französischen Generalstabs
Frankreich soll bereit sein, seine Kinder zu verlieren
Es erinnerte schon an manche Rede vor dem „letzten Aufgebot“ 1945: „Wenn unser Land schwächelt, weil es nicht bereit ist zu akzeptieren, seine Kinder zu verlieren, (…) dann sind wir in Gefahr“, und zwar weil Russland mit Europa 2030 in den Krieg ziehen wolle – mit dieser Aussage gegenüber einer Versammlung von Bürgermeistern hat der französische Generalstabschef Fabien Mandon eine zunehmend polarisierte Diskussion ausgelöst. Während reaktionäre Kräfte und die dünne „Mitte“ um Präsident Macron diese Opferrede für eine berechtigte Warnung halten, haben die linken Kräfte sie einhellig verurteilt. Die linke Parlamentsfraktion La France insoumise erklärte, dass „solche öffentlichen Erklärungen, die das Land in eine Kriegsvorstellungswelt verwickeln, nicht stattfinden dürfen", stattdessen forderte sie Präsident Macron auf „General Mandon öffentlich zur Ordnung zu rufen".