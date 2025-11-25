Gaza-Solidarität: "Wir suchen Leute, die mithelfen ..."

Bei rund 80 Prozent war damit das Interesse geweckt und wir stellten das Al-Awda-Projekt ausführlicher vor. Fast alle nahmen den Flyer mit, der zum ersten Treffen der Gaza-Soli-AG einlädt. Eine Handvoll Leute trugen sich direkt mit Kontaktdaten in die Mitmachkarten ein.

Viele bedankten sich für unser Engagement. Besonders empörte die jungen Menschen, wie demütigend die israelischen Behörden mit humanitären Helferinnen und Helfern umgehen, sie teils willkürlich überhaupt nicht ins Land lassen. Eine Studentin erzählt: "Grundsätzlich bin ich auf Seiten Palästinas, aber ich war jetzt nicht direkt aktiv." Das will sie jetzt ändern und trug sich in die Karte ein.