Gießen heute 10 Uhr: "Die Hallen sind leer, die Straßen sind voll!"

Heute um 10 Uhr wollte die AfD mit der Gründung ihrer neuen Jugend-Organisation starten. Doch die Veranstaltung kann nicht beginnen, da zu viele Delegierte der Rechtsextremen durch Blockaden des Bündnisses widersetzen aufgehalten werden. Nur etwa 200 AfD-Mitglieder haben bisher die Hessenhallen in Gießen erreicht, erwartet wurden bis zu 1900. Dagegen sind heute in Gießen mehrere zehntausend Menschen auf der Straße, um sich der AfD zu widersetzen. Davon blockieren über 15.000 seit den frühen Morgenstunden erfolgreich alle relevanten Zufahrtswege zum Veranstaltungsort.

Finn von "Schülis gegen Rechts" für widersetzen: "Die Hallen sind leer, die Straßen sind voll! Heute wollte die AfD mit ihrem rechtsextremen Vorfeld in den Hessenhallen zusammenkommen, um ihre Jugendorganisation zu gründen. Doch sie werden von einer Zukunftsbewegung aufgehalten: jung und alt gemeinsam, aus allen Teilen der Gesellschaft. In Gießen sind heute migrantische Organisationen, Omas und Schülerinnen, Studierende, Beschäftigte der Uni-Klinik und viele mehr auf der Straße."

Suraj Mailitafi, Sprecher von widersetzen: „Die AfD und ihre Jugendorganisation sind eine reale Bedrohung für uns alle. Wir lassen nicht zu, dass sich in den Hessenhallen die nächste Generation gewaltbereiter Faschisten organisiert. In diesen Minuten stellen sich ihnen zehntausende Menschen aus Gießen und ganz Deutschland in den Weg. Im Kampf gegen Faschismus können wir uns nicht auf den Staat verlassen. Diese Gründung darf nicht stattfinden!"

Laura Wolf von widersetzen ergänzt: „Kaputtgesparte Krankenhäuser, Klimakrise, die Wehrpflicht: Die AfD hat der Jugend nichts zu bieten, was unsere tatsächlichen Probleme lösen würde. Wir brauchen keine faschistischen Jugendorganisationen, wir brauchen bezahlbare Wohnungen und eine Welt, in der alle Menschen ein Zuhause und alle eine Zukunft haben."

Infos zu widersetzen

widersetzen ist ein bundesweites antifaschistisches Bündnis, das Aktionen des massenhaften zivilen Ungehorsams organisiert. Zu widersetzen gehören über 80 Lokalgruppen, Gewerkschaften, antirassistische und antifaschistische Initiativen und Organisationen, Klimabewegte, NGOs und viele mehr.

