Heilbronn: MLPD, REBELL und Rotfüchse beim Klimastreik

Deutschlandweit gab es am Wochenende 14. November / 15. November mehr als 100 Klimastreik-Aktionen. In Heilbronn kamen auf Einladung von Heilbronn for Future 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Kiliansplatz.



Passend zur Klimakonferenz in Brasilien eröffneten die Musiker Pit und Joe das Programm mit der „Ballade von Chico Mendes“. Chico Mendes war ein Waldarbeiter und Gewerkschafter, der den Widerstand gegen die Zerstörung des Regenwalds in Brasilien organisierte. Die MLPD Heilbronn und der Jugendverband REBELL engagierten sich bei dieser Aktion vor allem für die internationale Einheit der Umweltbewegung mit der Arbeiterbewegung.



Der REBELL war mit eigenen Plakaten und Flyern für die Gaza-Solidarität auf dem Platz. Eine Gruppe der Kinderorganisation ROTFÜCHSE sang am Mikrofon das Lied „Wir sind Umweltkämpfer“. Ein Aktivist der „Energiewende“ zeigte in seiner Rede auf, wie der Energiekonzern EnBW die Öffentlichkeit und die Stadt Heilbronn beim Projekt Gaskraftwerk getäuscht hat. Über die Strategie der Umweltbewegung gibt es sicher noch viel Diskussionsbedarf. Aber im Kampf für 100 Prozent erneuerbare Energie und gegen das Gaskraftwerk besteht zwischen den beteiligten Gruppen ein gemeinsamer Nenner.