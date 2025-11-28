Herzliche Kampfesgrüße nach Italien zum heutigen Generalstreik!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, Genossen!

Wir schicken euch herzliche Kampfesgrüße zu eurem Generalstreik am 28. November 2025. Es sind Grüße von Hafenarbeitern aus Hamburg und Rotterdam, von Mitgliedern der Gewerkschaft ver.di und befreundeten Organisationen.

Wir unterstüzten euren Kampf und Streik gegen die wirtschaftlichen Vorhaben der reaktionär-faschistischen Meloni-Regierung, die Krisenlasten auf dem Rücken der Arbeiterinnen und Arbeiter, der Werktätigen, Frauen, Rentner und der Jugend abwälzen wollen. Wir kennen aus Deutschland und den Niederlanden die Politik der jeweiligen Regierungen und der Konzerne, eine regelrechte Kriegswirtschaft zu etablieren.

Wir stehen an eurer Seite im Kampf gegen Erhöhung der Militärausgaben. Aber auch für höhere Löhne, für eine Reduzierung prekärer Beschäftigung und gegen die Unterfinanzierung von Schulen, Gesundheitswesen und öffentlichen Nahverkehr.

Im Kampf gegen Kriegsrüstung, Vorbereitung eines Dritten Weltkrieges setzen wir uns für die Losung ein: „Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter“ - Kampf dem Faschismus!

Wir wünschen euch viel Erfolg und einen langen Atem in diesem Kampf der Arbeiterschaft – oft auch in Verbindung mit der Solidarität mit dem Freiheitskampf des Palästinensischen Volkes. Und wir werden über euren Streik berichten und für Solidaritätsaktionen über die Grenzen hinweg eintreten!

Jeroen Toussaint, Rotterdam, Joachim Griesbaum, Hamburg

im Namen der Koordinierungsgruppe