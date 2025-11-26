Bundeswehr-Angriffsdrohnen 2027 einsatzbereit

Heftige Regenfälle mit Überschwemmungen haben die Lebenssituation hunderttausender Palästinenserinnen und Palästinenser im völlig ausgebombten und zerstörten Gazastreifen noch weiter drastisch verschlechtert. Provisorische Zeltlager stehen unter Wasser. Nach Angaben des Nothilfe-Büros der Vereinten Nationen hatten die Regenfälle bereits vor ein paar Tagen mindestens 13.000 Zelte beschädigt. Der Winter hat jetzt begonnen und es fehlt an lebensnotwendigen Unterbringungen, Essen und Trinkwasser. Mindestens 70 Prozent aller Gebäude im Gazastreifen weisen Beschädigungen auf, jedes siebte Gebäude ist schwer beschädigt beziehungsweise zerstört. Dennoch bricht das israelische Militär immer wieder die erklärte Waffenruhe - menschenverachtend und faschistisch!

