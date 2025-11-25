In Kathmandu auf der Straße zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Gewalt an Frauen

Brigitte Ziegler vom Bundesvorstand des Frauenverbands Courage berichtet live:

"Wir sind hier mit vielen Frauen, vor allem aus Nepal. Aber auch aus weiteren Ländern und vier Kontinenten. Hier heißt der heutige Tag nicht Tag gegen Gewalt an Frauen, sondern Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen. Das ist der richtige Ausdruck, das ist unser Ziel, eine befreite Gesellschaft, in der Gewalt an Frauen beseitigt wird. Das eint uns hier an diesem sonnigen Tag in Kathmandu, zwei Tage vor dem Theoretischen Seminar der Weltfrauen mit dem Titel 'Wie bekämpfen wir den Imperialismus?' Denn er ist es, der uns auf der ganzen Welt das Leben schwer und schwerer macht und gegen den wir entschlossen gemeinsam kämpfen."

Und ergänzt:

„Wir organisieren uns in unseren Ländern und weltweit, auch gegen Faschismus und Antisozialismus. Unüberhörbar sein müssen auch die Rufe 'Free palestine', so eine Mitstreiterin aus der Türkei.

Die Weltfrauen aus Kathmandu senden allen, die heute noch auf die Straßen gehen, kämpferische und solidarische Grüße.

Frauen verbinden Welten – Frauen kämpfen international!"