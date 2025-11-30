Hamburg: Gesprächsrunde zur Roten Fahne als proletarische Illustrierte

Sie dienten dem Ideen- und Erfahrungsaustausch: Was soll und wird sich ändern, wenn wir die Rote Fahne künftig als proletarische Illustrierte herausgeben? In engagierten Diskussionen kamen eine Vielzahl von Ideen auf den Tisch und eine ganze Reihe von Leserinnen und Lesern bekundeten ihre Bereitschaft, zur proletarischen Illustrierten Rote Fahne einen Beitrag zu leisten.

Jetzt wird es auch im hohen Norden noch eine Gesprächsrunde geben: Am Freitag, dem 12. Dezember 2025 um 18 Uhr in Hamburg, Dock 220, Stresemannstraße 220, Nähe S-Bahnhof Holstenstraße, Hamburg Altona.

Mit kleiner Bewirtung. Kommt zahlreich und bringt alle eure Fragen und Ideen mit!