Hier noch ein Video zur morgigen Veranstaltung
Lesung aus "Wupperschatten" - mit Musik
Morgen Abend findet im Kultursaal der Horster Mitte in Gelsenkirchen eine ganz besondere Veranstaltung statt. Die Solinger Autorin Lilian Muscutt und die Musiker von The Roan River Project erwecken den Solinger Krimi Wupperschatten zum Leben. Das Publikum macht in einem verfallenen Kotten an der Wupper eine unheimliche Entdeckung und begibt sich 'lauschend' auf Spurensuche. Eine besondere Rolle in der Roman-Recherche spielten die Bücher und Lebenserinnerungen des Kommunisten Willi Dickhut (1904–1992). Warum? Das erfahrt ihr bei der Lesung mit Musik! Beginn 18 Uhr, Saalöffnung um 17.30 Uhr.