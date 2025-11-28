USA
Los Angeles: Servicearbeiter auf LAX-Flughafen streiken
Hunderte von Arbeiterinnen und Arbeitern beim Catering-Unternehmen Flying Food Group blockierten am Dienstag während des Thanksgiving-Reiseansturms eine Hauptverkehrsader zum Los Angeles International Airport, um gegen extrem schlechte Arbeitsbedingungen zu protestieren. Die Streikenden, organisiert in Unite Here, fordern einen neuen Tarifvertrag und staatliche Maßnahmen, damit sich das Catering-Unternehmen an Vorschriften zur Arbeitssicherheit hält. Die Streikenden beklagen die Gefahren durch defekte Geräte, verschlossene Türen, die eine Brandgefahr darstellen, Fehlfunktionen der Brandmeldeanlage, Verätzungen, geplatzte Überkopfrohre und ähnliches