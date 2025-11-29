Mit dem Rote Fahne Magazin auf der Demo

Besonders gefragt ist die aktuelle Ausgabe des Rote Fahne Magazins mit dem Titel "AfD-Jugend 2.0 - Faschismus im 'modernen' Gewandt". Alleine ein Trupp hat mittlerweile deutlich über 30 Magazine verkauft. Aber auch die Bände des Revolutionären Wegs, die sich mit dem Faschismus befassen, sind gefragt - Das Thema bewegt alle, die hier vor Ort sind. Man darf aber nicht glauben, dass die faschistische AfD jetzt ihre alte Straßenschlägertruppe wieder neu aufbaut. Der designierte Vorsitzende Holm ist zwar faschistischer Hooligan bei Energie Cottbus, hat aber am Vorabend im Fernsehen Kreide gefressen gehabt. Diese neue faschistische Jugend ist nicht zu unterschätzen.

Das Interesse zeigt, wie groß der Wunsch nach Information und Durchblick ist. Die Verkäuferinnen und Verkäufer sind mit vollem antifaschistischen und proletarischem Ehrgeiz im Einsatz.

Wie die Moderation des Lautsprecherwagens des Internationalistischen Bündnisses gerade erklärt, sind durch die erfolgreichen antifaschistischen Blockaden bisher nur ein paar Hundert Delegierte der AfD-Jugend in spe in der Halle eingetroffen. Das brachte lauten Jubel hervor. Eine Demonstrantin vor Ort: "Da hinten steht zwar auch eine Bühne, aber hier ist die Stimmung viel besser!".