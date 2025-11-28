Mit warmem Po in Gießen – zum Sonderrabatt

Bei Decathlon waren Thermo-Sitzkissen ausverkauft. Ich sei bereits der Dritte, den man heute abweisen musste. Die hohe Nachfrage sei ungewöhnlich, aber man könne mir gerne eins bestellen. Nein, so viel Zeit habe ich nicht. Ich brauche es übermorgen in Gießen.

Was da los sei, fragte der Verkäufer. In Gießen will die AfD am Wochenende einen Jugendverband gründen. Aus ganz Deutschland fahren Leute dahin, um das zu verhindern. Es kann sein, dass man sich dabei auf die kalte Straße setzen muss, erzähle ich augenzwinkernd. Und es könne durchaus sein, dass Gießen die ungewöhnliche Nachfrage ausgelöst hat. Immerhin sollen um die 20 Busse aus Leipzig nach Gießen fahren. Und keiner möchte sich den Hintern abfrieren. Das Anliegen scheint dem Verkäufer sympathisch und er empfiehlt mir mehrere eigentlich konkurrierende Geschäfte und wünscht viel Erfolg.

Das nächstgelegene Outdoor-Fachgeschäft hat tatsächlich noch eine große Auswahl an Sitzkissen zur Verfügung. Die Preise sind dem renommierten Fachgeschäft entsprechend durchaus höher als bei Decathlon.

Ich gehe mit zwei unterschiedlichen Kissen zur Verkäuferin an die Kasse und bitte um Beratung, welches besser geeignet sei. Sie fragt, ob ich es mehr im Freien oder drinnen verwenden möchte. Ich rede nicht groß drumherum und sage, dass ich mich damit übermorgen in Gießen auf die Straße setzen möchte, um die Gründung einer AfD-Jugend zu verhindern.





Wir einigen uns auf ein Kissen, aber die Kassiererin kommt ins Grübeln. Ich frage, was los sei. Sie darauf: Ich überlege, wie ich ihr Anliegen mit einem entsprechenden Rabatt honorieren kann, ohne dass es Ärger mit der Geschäftsleitung gibt.

Da sage ich nicht nein und versichere ihr, am Samstag auch in ihrem Namen zu demonstrieren. Der Rabatt war dann dem Anlass wirklich angemessen und ich bekam das Kissen mit einem Rabatt von 66 Prozent.