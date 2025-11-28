29.11.: Wir widersetzen uns gemeinsam der Neugründung der AfD-Jugendorganisation

Am 29. November werden wir uns gemeinsam in Gießen der Neugründung der Jugendorganisation der AfD widersetzen. Keinen Fußbreit den Faschisten!

Wir brauchen eine starke antifaschistische Front! Mit der AfD hat erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder eine faschistische Partei Masseneinfluss in Deutschland und auch unter der Jugend bekommen. Die AfD steht bereit zur Regierungsbeteiligung. Dabei kriegt sie Rückenwind von einer weltweiten faschistischen Tendenz. Einige der mächtigsten Länder der Welt werden mittlerweile faschistisch regiert, insbesondere die USA mit Donald Trump.

Der AfD wird der Boden bereitet, indem bürgerliche Parteien ihre Forderungen übernehmen, vor allem in der Migrationspolitik. Gleichzeitig gehen Millionen Menschen in Deutschland und weltweit gegen Faschismus auf die Straße: in den USA gegen Trump, weltweit gegen den Genozid in Gaza, in Deutschland gegen die AfD. Am 29. November mobilisieren mit widersetzen Gewerkschaften, Parteien, Antifa-Gruppen und viele weitere nach Gießen. Wie können wir der faschistischen Gefahr wirksam entgegentreten?

Wir brauchen Klarheit über die Hintergründe: Die neue AfD-Jugendorganisation soll insbesondere die Jugend für faschistische Politik gewinnen. Vorsitzender soll der bekannte Faschist Jean-Pascal Hohm aus Brandenburg werden. Er ist erklärter Fan der Identitären Bewegung. Dazu setzt die neue Organisation auf den modernen Faschismus ihrer Mutterpartei.

Faschismus ist die offen terroristische Herrschaft der reaktionärsten Teile des Monopolkapitals. Gewalt wird die hauptsächliche Herrschaftsmethode, Betrug zur Nebenseite. Der moderne Faschismus ist eine Übergangsform: Er nutzt demokratische Wahlen und Institutionen und das System der kleinbürgerlichen Denkweise. Der moderne Faschismus der AfD arbeitet nicht plump mit Schlägertrupps, Springerstiefeln und Glatze. Sie präsentieren sich als Verteidiger der Meinungsfreiheit, um den Faschismus wieder salonfähig zu machen. ...

Das komplette Flugblatt im pdf-Format