"Rote-Schuh-Aktion" am Tag gegen Gewalt an Frauen

Ein Paar Schuhe für jede in Deutschland ermordete Frau wurden auf der Treppe vor der Friedenskirche aufgestellt. Über 60 Frauen und einige Männer waren bei der beeindruckenden Veranstaltung dabei. Es gab viele Gespräche über die zunehmende Gewalt an Frauen und Mädchen und was dagegen getan werden kann. Die Gewalt an Frauen hat viele Gesichter. Nicht nur häusliche Gewalt, sondern auch strukturelle Gewalt in der Gesellschaft: durch Altersarmut, wirtschaftliche Abhängigkeit, niedrigere Löhne. Auch Abschiebung von Migrantinnen, Verweigerung der Familienzusammenführung ist Gewalt gegen Frauen usw. Dagegen wollen wir auch in Witten weiter kämpfen.