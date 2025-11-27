Bulgarien
Sofia: 20.000 protestieren gegen Steuererhöhungen
Rund 20.000 Menschen protestierten am Mittwoch in der der bulgarischen Hauptstadt Sofia gegen die im neuen Haushaltsentwurf geplanten drastischen Steuererhöhungen. Aufgerufen hatte ein Bündnis aus Oppositionsparteien. Bulgarien will nächstes Jahr der Eurozone beitreten. Der Protest spiegelt die weit verbreitete Besorgnis über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Haushalts auf Privatpersonen und Unternehmen wider, darunter die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge und die Verdopplung der Dividendensteuer. Die Demonstranten bildeten eine Menschenkette um das Parlament und versuchten, die Autos der Abgeordneten zu blockieren. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.