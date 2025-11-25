Solidarität mit Gabi Fechtner, Protest an die indische Botschaft

"Wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahreshauptversammlung von „Solidarität International“ haben erfahren, dass Gabi Fechtner vom indischen Innenministerium direkt die Einreise verweigert wurde.

Mehr noch, den Konferenzeinladern wurde empfohlen, Frau Gabi Fechtner nicht einzuladen. Gabi Fechtner ist Parteivorsitzende der MLPD. Als gelernte Werkzeugmechanikerin und IGM- Mitglied steht sie für eine enge Einheit von Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung und der revolutionären und marxistisch-leninistischen Bewegung. Deshalb fühlt sie sich mit den Internationalen Automobilarbeitern verbunden und solidarisch.

Den Automobilarbeitern und -arbeiterinnen stehen große Massenentlassungen bevor. Sie organisieren sich dagegen, und es ist notwendig, den Geist der Arbeitereinheit zu fördern. Wir protestieren gegen solch eine Unterdrückung und antikommunistische Diskriminierung und Bevormundung der Automobilarbeiter.

Die unverbrüchliche Arbeitersolidarität muss die stärkste Kraft in der Zukunft sein!

Gegen nationalistische und religiöse Spaltung und gegen kapitalistische

Konkurrenz!

Hoch die internationale Solidarität!"

Alle Anwesenden haben der Resolution zugestimmt mit einer Enthaltung