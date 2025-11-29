Stimmen von der Demonstration gegen die AfD-Jugend

"Es ist wirklich das Letzte, dass die Jungnazis von der AfD hier ihre Gründung durchziehen können und wir werden hier von der Polizei mit Wasserwerfern und Einsatzhundertschaften blockiert", so eine Antifaschistin, die direkt vor der Polizeiblockade steht.

"Beim Massaker von Hanau waren sie ewig nicht erreichbar und später viel zu spät. Und jetzt steht die Polizei hier und schützt die AfD vor Antifas. Ich bin durch halb Deutschland gefahren, um hier vor Ort zu zeigen, dass wir in Deutschland keine Nazis wollen", so ein weiterer Antifaschist.

"Ich will da rüber, über diese Brücke, und dem Nazipark zeigen, dass es weder hier in Gießen noch sonst wo in Deutschland gewollt ist. Und jetzt stehe ich hier und werde von der Polizei blockiert. Deutsche Polizisten schützen die Faschisten. So sieht's doch mittlerweile hier in Deutschland aus. Deshalb bin ich Antifaschisten und werde dafür sorgen, dass die AfD in diesem Land nicht weiter vorkommt", so eine Teilnehmerin abschließend.