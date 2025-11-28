Systemversagen – seine Ökonomen eingeschlossen

Die Vorabveröffentlichung im „Stern“ Nr. 47 vom 13. November lockte mit dem Titel „So klappt der Aufschwung“. Doch die Besprechung des Buches liefert am Ende „kein Gefühl der Hoffnung und des Aufschwungs“, sondern der Unwissenschaftlichkeit der bürgerlichen Ökonomen: „Den Niedergang kann Steingart treffend beschreiben, Wege aus der Krise hat er jedoch nicht zu bieten“ (Timo Pache). (2)

Der mit dem Helmut-Schmidt-Journalistenpreis als ein „herausragendes Beispiel für kritischen Wirtschafts- und Verbraucherjournalismus“ ausgezeichnete Steingart war immer Reiz- oder Neidobjekt für seine Berufskollegen. In der FAZ liest man , was ihn für Zeitungskolummnen oder als Entertainer in Talk-Shows so quotenträchtig macht: „Steingart schreibt stets mit dem Vorschlaghammer,“ (Steinzeitkeil trifft Tablet!) “er übertreibt maßlos, überzieht gezielt und ohne Gnade, macht keine Gefangenen und kein Hehl daraus, dass er sich für wichtig hält“. (Michael Hanfeld)

Seine Methode bewertet Thomas Knüwer als „Behauptungsjournalismus“. Damit kann Steingart natürlich keinerlei wissenschaftlichem Anspruch genügen, was auch Timo Pache im „Stern“ belegt: „Handelte es sich bei Steingart um einen Philosophen, wäre er wohl Eklektiker, der sich bei Anderen die passendem Argumente aussucht und dann so verbaut, wie es ihm passt.“ Aber selbst völlig befangen im bürgerlichen (Un)wissenschaftsbetrieb findet Pache: „Das ist nicht verwerflich, es macht seine Gedanken sogar interessanter, weil er nicht in Schubladen denkt, sondern auch mal Ringsherum schaut, was es Bemerkenswertes gibt.“

Dabei stolpert er Zeile um Zeile über Ungereimtheiten sondersgleichen: „Auf die Idee muss man erstmal kommen“ Bemerkenswert also allein deshalb, weil keiner darauf kommt und es in keine Schublade passt? Oder zum Beispiel: „Als Gedankeninstrument ist die Idee spannend … sie ist aber komplett unrealistisch“. Was macht denn eine Idee spannend, wenn sie keinerlei theoretische oder praktische Konsequenz hat? So bleibt dann auch von der anfangs zitierten Behauptung, dass Steingart zumindest den Niedergang (zu)treffend beschreibe, nicht mehr viel übrig.