Tag gegen Gewalt an Frauen: Morgen Kundgebung in Gelsenkirchen

Wir laden alle Frauen und Mädchen ein, zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen aktiv zu werden.

Jeden Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch häusliche Gewalt und als Ergebnis einer extrem frauenfeindlichen und reaktionären Denkweise. Es mangelt an Frauenhäusern und Plätzen für schutzsuchende Frauen.

Löhne, von denen Frauen kaum eigenständig leben können und steigende Mieten halten Frauen in Abhängigkeit und sind Teil ihrer Unterdrückung. Überall auf der Welt sind Frauen und Kinder besonders der Gewalt ausgesetzt, die durch Kriege, Vertreibung, Flucht, Hunger oder Umweltzerstörung hervorgerufen wird.

Wir fühlen uns als Teil einer internationalen Frauenbewegung, die jegliche Gewalt an Frauen nicht mehr akzeptieren will. Für uns heißt das, eine Rote Linie zu ziehen, die nicht überschritten werden darf: „Nein heißt Nein!"

Einladungs-Flyer der Veranstalterinnen