Überwältigende Unterstützung für das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza

„Wir sammeln Spenden für ein Krankenhaus in Gaza“. Fast jeder blieb stehen, zeitweise standen ganze Trauben von Schülern um uns. Junge Schüler klaubten ihre letzten Cents zusammen und entschuldigten sich, dass sie nicht mehr geben konnten. Alle waren über den Völkermord in Gaza informiert, viele sagten „Danke schön, dass ihr das macht.“ Wir sagten, die internationale Solidarität ist unsere Stärke. Jeder kann seinen Beitrag leisten. Natürlich luden wir jeden zur GAZA Soli-AG des REBELL ein. Das Interesse war groß. Am Schluss hatten wir von ca. 70 Spendern knapp 70 Euro gesammelt. Viele fragten „wann kommt ihr wieder?“