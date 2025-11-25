Musikalische Krimi-Lesung in der Horster Mitte
Unheimliche Entdeckung, Heilige Drei Könige und Antifaschismus
Eine unheimliche Entdeckung, seltsam verschlossene Zeugen, eine geheimnisvolle alte Dame, eine linke Schriftstellerin, die herb-schöne Landschaft des Bergischen Lands - und natürlich als Ermittlerteam eine (türkischstämmige) Polizistin mit einem etwas schrägen Journalisten sowie noch chaotischeren "Heiligen Drei Königen" aus einer Männer-WG ... das ist die gelungene Würzmischung der ersten Ebene dieses spannenden Lokalkrimis "Wupperschatten" aus Solingen.
Übrigens teilweise in Solinger Platt - aber mit Fußnoten-"Übersetzung". Die zweite Ebene taucht dann ab in die Vergangenheit des antifaschistischen Widerstands der Kommunisten in Solingen - auch mit freier Verarbeitung von Erlebnissen des Solinger Kommunisten Willi Dickhut.
Eine gelungene Mischung aus spannendem unterhaltsamem Lokalkrimi, Antifaschismus gegen die Hitler-Diktatur, fortschrittlicher Zeitkritik - leidenschaftlich in Auszügen gelesen von der Autorin Lilian Muscutt selbst. Und musikalisch glänzend begleitet mit zum Teil eigenen passenden Liedern von den beiden Gitarristen von "The Roan River Projekt".
Wann: Samstag, 29. November, 18 Uhr (Saalöffnung 17.30 Uhr)
Wo: Bistro im Kultursaal der Horster Mitte, 45899 Gelsenkirchen, Schmalhorststr. 1
Wie: Krimi-Dinner-Athmosphäre mit Bergischer Kottenbutter, Rindswürstchen, Käsebrötchen, Bierchen o.ä....
Wieviel: Eintritt 10 Euro, ermäßigt 6 Euro
Dazu: ab 16.15 Uhr Öffnung und Führung im benachbarten Willi-Dickhut-Museum; (antiquarische) Büchertische; kurze Diskussion im Anschluss; Krimi-Verkauf mit Signierung durch die Autorin (schon an Weihnachtsgeschenke denken!)
Weitere Lesungen:
Sonntag, 7. Dezember 2025 um 14 Uhr: Max-Leven-Zentrum, Max-Leven-Gasse 7, 42651 Solingen
"Wupperschatten":
Roman, 390 Seiten, Selbstverlag
Taschenbuch (16,99 Euro) im Handel, u.a. hier (ISBN: 978-3-384-16776-7)
Ebook (2,99 Euro) u. a. für Kindle, Tolino
Natürlich auch bei people-to-people!
Weitere Infos zum Roman und zur Autorin gibt es hier
Hier geht es zur Homepage von Lilian Muscutt