Unheimliche Entdeckung, Heilige Drei Könige und Antifaschismus

Übrigens teilweise in Solinger Platt - aber mit Fußnoten-"Übersetzung". Die zweite Ebene taucht dann ab in die Vergangenheit des antifaschistischen Widerstands der Kommunisten in Solingen - auch mit freier Verarbeitung von Erlebnissen des Solinger Kommunisten Willi Dickhut.

Eine gelungene Mischung aus spannendem unterhaltsamem Lokalkrimi, Antifaschismus gegen die Hitler-Diktatur, fortschrittlicher Zeitkritik - leidenschaftlich in Auszügen gelesen von der Autorin Lilian Muscutt selbst. Und musikalisch glänzend begleitet mit zum Teil eigenen passenden Liedern von den beiden Gitarristen von "The Roan River Projekt".

Wann: Samstag, 29. November, 18 Uhr (Saalöffnung 17.30 Uhr)

Wo: Bistro im Kultursaal der Horster Mitte, 45899 Gelsenkirchen, Schmalhorststr. 1

Wie: Krimi-Dinner-Athmosphäre mit Bergischer Kottenbutter, Rindswürstchen, Käsebrötchen, Bierchen o.ä....

Wieviel: Eintritt 10 Euro, ermäßigt 6 Euro

Dazu: ab 16.15 Uhr Öffnung und Führung im benachbarten Willi-Dickhut-Museum; (antiquarische) Büchertische; kurze Diskussion im Anschluss; Krimi-Verkauf mit Signierung durch die Autorin (schon an Weihnachtsgeschenke denken!)

Weitere Lesungen:

Sonntag, 7. Dezember 2025 um 14 Uhr: Max-Leven-Zentrum, Max-Leven-Gasse 7, 42651 Solingen

"Wupperschatten":

Roman, 390 Seiten, Selbstverlag

Taschenbuch (16,99 Euro) im Handel, u.a. hier (ISBN: 978-3-384-16776-7)

Ebook (2,99 Euro) u. a. für Kindle, Tolino

Natürlich auch bei people-to-people!

