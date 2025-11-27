Nächster Abend am 3. Januar 2026
Was ist eigentlich Sozialismus?
Der nächste Teil der Veranstaltungsreihe „Was ist eigentlich Sozialismus?“ mit Lisa Gärtner findet am Samstag, dem 3. Januar 2026 um 18 Uhr im Jugendzentrum CHE statt. Diesmal geht es ums sozialistische China. Auf dem Flyer für die Veranstaltungsreihe steht fälschlich, dass der nächste Termin am 1. Dezember sei. Für diesen Fehler müssen wir uns entschuldigen! Im Dezember findet kein Abend dazu statt. Stattdessen sehen wir uns auf dem Wintermarkt an der Horster Mitte.