Wieder Schülerproteste gegen ICE-Migranten-Razzien

Tausende Tunesier marschierten am Samstag in Tunis, um gegen „Ungerechtigkeit und Unterdrückung” zu protestieren. Sie warfen Präsident Kais Saied vor, mithilfe der Justiz und der Polizei eine Ein-Mann-Herrschaft zu festigen. Die Demonstranten kleideten sich in Schwarz, um ihre Wut und Trauer über die Verwandlung Tunesiens in ein „Freiluftgefängnis“ zum Ausdruck zu bringen. Sie hielten Transparente mit Aufschriften wie „Genug Unterdrückung“, „Keine Angst, kein Terror, die Straßen gehören dem Volk“ hoch. Die Kundgebung brachte Aktivisten, NGOs und zersplitterte Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum zusammen und war ein seltenes Zeichen der Einheit im Widerstand gegen Saied. Die Demonstranten skandierten Slogans wie „Wir ersticken!”, „Schluss mit der Tyrannei!” und „Das Volk will den Sturz des Regimes!”. Der Protest war der jüngste in einer Welle, die Tunesien erfasst hat und auch den öffentlichen Nahverkehr betrifft. Tausende forderten außerdem die Schließung einer Chemiefabrik aus Umweltgründen.