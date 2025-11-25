USA
Wieder Schülerproteste gegen ICE-Migranten-Razzien
Als am Montag um 11 Uhr die Schulglocke läutete, strömten in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina Hunderte Schüler der Southeast Raleigh Magnet High School aus den Eingangstüren. Viele von ihnen trugen Schilder gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump, es gab Sprechchöre gegen die Einwanderungsbehörde ICE. Dieser Protest folgt auf ähnliche Aktionen an zwei anderen Schulen in der Region. Letzte Woche veranstalteten sowohl die Rolesville High School als auch die Wakefield High School Kundgebungen. Dies ist eine Reaktion auf die Präsenz der ICE in Zentral-North Carolina in der vergangenen Woche. Bis heute gibt es keine Berichte über Agenten im Gebiet von Raleigh. Am vergangenen Donnerstag gab es auch eine Anti-ICE-Aktion an der Universität Florida, zu dem die Gruppe Students for Socialism (SFS) aufgerufen hatte.