Zum gestrigen Artikel zu den "Familienunternehmern" und der AfD

In dem Artikel steht der Satz: "Die Faschisten nutzen die demokratischen Rechte nur, um dann – einmal an der Macht – alle demokratischen Rechte abzuschaffen und eine finstere Diktatur zu errichten!" Dazu aus einer Rede des Propaganda-Ministers des NS-Faschismus und engsten Vertrauten von Adolf Hitler, was das voll bestätigt.

Joseph Goebbels über Meinungsfreiheit: "Wenn unsere Gegner sagen: Ja, wir haben Euch doch früher die […] Freiheit der Meinung zugebilligt – –, ja, Ihr uns, das ist doch kein Beweis, daß wir das Euch auch tuen sollen! […] Daß Ihr das uns gegeben habt, – das ist ja ein Beweis dafür, wie dumm Ihr seid."

Rede vom 4. Dezember 1935, zitiert nach Helmut Heiber (Hrsg.): Goebbels-Reden, Band 1, Droste, Düsseldorf 1971, ISBN 978-3-7700-0244-3, S. 272

Das zum Thema: "Die sind doch demokratisch gewählt!"