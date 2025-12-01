Antifaschismus
1200 Antifas stoppen Demo von "die Heimat"
Die Faschisten von „die Heimat“ (Ex-NPD) versuchten am vergangenen Samstag, zeitgleich mit der Gründung von "Generation Deutschland" durch Berlin zu demonstrieren. Wie in Gießen legten auch hier Antifaschistinnen und Antifaschisten Ehre ein. Blockierten die Antifas in der Stadt in Hessen stundenlang den Gründungskongress der AfD-Jugend, so schafften es 1200 von ihnen in Berlin mit einer Blockade der Schloßbrücke, dafür zu sorgen, dass das Faschistenzüglein gerade mal 20 Meter weit kam. Die Neofaschisten mussten ihre Demo schließlich abblasen. Herzliche Glückwünsche nach Berlin