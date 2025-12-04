Studie
300.000 Kitaplätze für unter Dreijährige fehlen
Trotz gesetzlicher Garantie fehlen laut einer IW-Studie 300.000 Kitaplätze für unter Dreijährige. Jedes siebte Kind von Eltern, die eine Betreuung wünschen, ging damit leer aus. Die Zahl der unter Dreijährigen in institutioneller Betreuung ist von 2023 bis 2025 um 6,5 Prozent gesunken. Trotz Rückgang der Geburtenzahlen fehlen jedes Jahr mehr Plätze. So ging auch die Betreuungsquote von 38,2 auf 37,8 Prozent zurück. Das trifft viele Familien hart, weil sie auf zwei Einkommen angewiesen sind. Kitas sind zudem eine wichtige pädagogische Einrichtung zur Vorbereitung für den weiteren Bildungs- und Lebensweg.