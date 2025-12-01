Alle Jahre wieder …

In der historischen Zehntscheune verbringen wir wieder die Zeit „zwischen den Jahren“ mit Spielen, gemeinsamem Kochen, Kicker-/Dart-Tunieren, Filmabend, Spazieren oder andere Aktivitäten in der schönen Natur im Westerwald. Wir freuen uns auf weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer!



Anmeldungen gerne über die Kontaktadresse Bochum. Die Kosten liegen pro Person bei ca. 80 Euro, Fahrtkosten für die An- und Abreise kommen noch extra dazu.





Infos über das Haus unter www.zehntscheune-daaden.de