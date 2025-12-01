Hinweis

Antifa-Proteste in Essen waren größer als in Gießen

Zwar wurden in der Pressemitteilung des Aktionsbündnisses "widersetzen" die Proteste in Gießen mit 50 000 Menschen als "größte antifaschistische Mobilisierung in der Geschichte der Bundesrepublik" bezeichnet, das ist aber nicht korrekt, wenn man nur von der Teilnehmerzahl ausgeht. Bereits die von "widersetzen" organisierten Proteste gegen den AfD-Parteitag in Essen Ende Juni 2024 hatten sich circa 70 000 Menschen beteiligt.