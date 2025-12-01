Russland
Auto explodiert in Moskau - keine Verletzten
Am Morgen explodierte ein Auto im Hof auf der Regenbogenstraße vor dem Wohnkomplex „Grad Moskau“. Russische Medien berichten, dass es einem Wissenschaftler der physikalischen und mathematischen Wissenschaften gehöre, der sich auf Laser-Technologien spezialisiert hat. Er soll sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf einer Geschäftsreise befunden haben. Niemand wurde verletzt. Seit Monaten ereignen sich immer wieder Sprengstoffanschläge in Russland, die teilweise nachweislich von ukrainischen Geheimdiensten organisiert wurden, und sich zum Teil gegen Militärs richteten.