Griechenland
Bauern blockieren Straßen und Grenzen
Seit dem Wochenende kommt es vor allem im Norden Griechenlands zu Straßen- und Grenzblockaden durch Treckerkolonnen von griechischen Bauern. Der Verkehr in Richtung Nordmazedonien, Bulgarien und in die Türkei ist stark betroffen. Die Bauern protestieren gegen Verzögerungen in der Auszahlung von EU-Subventionen für die Landwirtschaft. Grund für die Verzögerung in der Auszahlung der EU-Gelder ist ein Korruptionsskandal bei der Behörde, die für Agrarsubventionen zuständig ist. Die Bauern fordern auch höhere Erzeugerpreise. An mehreren Orten kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Bauern und Polizei.