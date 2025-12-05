Bildungs- und Freizeittage der MLPD

Dazu findet statt:

Am Samstag, 27. Dezember, findet von 16 Uhr bis 18 Uhr eine RW-39-Veranstaltung von MLPD und REBELL zur proletarischen Pädagogik statt. Als Referentin begrüßen wir Lisa Gärtner, Jugendpolitische Sprecherin des ZK der MLPD. Um 19 Uhr findet eine Antifaschistische Weltreise mit dem Ruhrchor statt. Veranstaltungsort ist das Zentrum von Solidarität International in der Flurstraße 31, 47057 Duisburg Neudorf.



Am Sonntag, 28. Dezember, starten wir um 14 Uhr eine Haldenwanderung auf die Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn. Treffpunkt ist der Parkplatz am Fuße der Himmelstreppe (Einfahrt ggü. Geldernsche Straße 166). Um 16.30 Uhr ist Kaffeeklatsch in der Eichenstraße 25 in Vluyn. Bitte Kannen mit Kaffee / Tee und „Rest“-Plätzchen/Stollen/Kuchen mitbringen.



Am Montag, 29. Dezember, beginnt um 16 Uhr der Filmnachmittag/-abend zu Palästina und es gibt ein Schrottwichteln für „Gaza soll leben!“ Jeder bringt einen oder mehrere „Schrottwichtel“ mit. Veranstaltungsort ist das Zentrum von Solidarität International in der Flurstraße 31, 47057 Duisburg Neudorf.



Infos, Anmeldung oder Rückfragen an: 0203/403128 oder mlpd@duisburg.de.