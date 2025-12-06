Senegal
Dakar: Polizeieinsatz gegen protestierende Studenten
Am Mittwoch ging in Dakar die Polizei mit Tränengas gegen protestierende Studenten vor. Die Studentinnen und Studenten an der Cheikh Anta Diop Universität fordern seit Monaten Stipendien und andere finanzielle Unterstützung von der Regierung. Die Unruhen kommen zu einer Zeit, in der das westafrikanische Land mit einer schweren finanziellen Belastung und einer Schuldenlast zu kämpfen hat, die laut dem Internationalen Währungsfonds 132 % seines Bruttoinlandsprodukts entspricht. Die Regierung hatte Maßnahmen gegen Korruption versprochen, bisher aber nicht geliefert. Bei dem Polizeieinsatz wurden zahlreiche Menschen verletzt. An der Universität sind rund 90.000 Studierende eingeschrieben.