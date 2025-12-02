Mit unseren selbstgebackenen Plätzchen haben wir Spenden für „Gaza soll leben“ gesammelt. Dabei kamen 27 Euro zusammen. Die meisten, die wir angetroffen haben, haben Plätzchen gekauft. Auch mehrere Passanten spendeten etwas. Ein Mann sagte dazu: „Das ist eine coole Aktion.“

Wenn wir Kinder getroffen haben, haben wir sie auch eingeladen, zu unserer Nikolausfeier am 6. Dezember, um 15 Uhr, in der „Kulturwerkstatt EA“, Katharinenstraße 42.