Deine Spende für die MLPD – die revolutionäre Arbeiterpartei

Etwa 12 Millionen Erwachsene haben dieses Jahr bereits gespendet. Von wegen jeder ist sich nur selbst der Nächste!

Spenden helfen oft, drängendste Nöte zu lindern – aber Spenden können auch dazu beitragen, damit sich grundsätzlich etwas verändert. Wir rufen deshalb dazu auf, die MLPD als revolutionäre Arbeiterpartei zu stärken. Sie geht dem Übel an die Wurzel: Weltkriegsgefahr, Faschismus, Umweltzerstörung und soziale Not – all das hat seine Ursache im Kapitalismus, wo es nur um Macht und Maximalprofit geht.

Die MLPD steht in Deutschland als einzige Partei für die Überwindung des kapitalistischen Systems mit der klaren Perspektive echter Sozialismus! Hier ist jede Spende willkommen – egal ob groß oder klein. Die MLPD lehnt die staatliche Parteienfinanzierung ab. Sie lässt sich auch nicht von Konzernen kaufen. Sie finanziert ihre Arbeit allein aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Jede Spende für die MLPD ist eine Investition in die Zukunft!

Spenden nimmt jeder Orts- oder Kreisverband der MLPD entgegen, oder über das Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00. Jeder Spender erhält auf Wunsch eine Spendenbestätigung für das Finanzamt.

Die MLPD bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern herzlich!

Klaus Dumberger, Parteigeschäftsführung der MLPD

Werde Dauerspender der MLPD!

Jugendhilfefonds: Er ermöglicht Kindern und Jugendlichen aus ärmeren Verhältnissen, an rebellischen Aktivitäten wie Pfingstjugendtreffen, Sommercamp, Rebellisches Musikfestival oder gemeinsamen Studientagen teilzunehmen.

Internationaler Literaturvertrieb: Die MLPD fördert den Erfahrungsaustausch revolutionärer Organisationen weltweit. Deine Spende senkt die Druckkosten, damit auch Menschen aus ärmeren Ländern übersetzte Bücher erwerben können.

Rechtshilfefonds der MLPD: Hier können kämpferische Kolleginnen und Kollegen und andere fortschrittliche Menschen Unterstützung für Rechtskosten beantragen.

Rote-Fahne und rf-news: Sie berichten vom Standpunkt der Arbeiterbewegung und des wissenschaftlichen Sozialismus. Die Filmarbeit der MLPD trägt zur Durchbrechung der Medienzensur bei.

Internationales: Die MLPD steht für Freiheit für Palästina, genau wie die Solidarität mit Rojava oder auch für internationale Arbeiterkämpfe.

Weitere Spendenzwecke: * Kinder- und Jugendarbeit * Frauenarbeit * Arbeit an den industriellen Großbetrieben * Theoretische Arbeit * Generationswechsel * Umweltarbeit * Öffentlichkeitsarbeit * Schulungs- und Bildungsarbeit * Finanzarbeit * Ausrüstung moderne Technik * Politische Führung * Wohngebietsarbeit und Aktiver Volkswiderstand * Grundlagenarbeit * ICOR-Arbeit * Parteiaufbau allgemein.

Spendenkonten der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank:

Spenden allgemein oder mit Stichwort: IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00

Internationaler Literaturvertrieb: IBAN: DE49 4306 0967 4053 3530 01

Jugendhilfefonds: IBAN: DE22 4306 0967 4053 3530 02