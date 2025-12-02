Oldenburg

Oldenburg

Demo der Palästinasolidarität

Eine große Demo zur Unterstützung des palästinensischen Kampfs um Befreiung soll am Samstag, 6. Dezember, ab 14 Uhr, am Hauptbahnhof in Oldenburg stattfinden. Es braucht eine große Unterstützung dieser Demo, weil es in Oldenburg eine große und leider teilweise auch gewaltbereite zionistische Bewegung gibt!