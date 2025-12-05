Dokumentation der Konferenz Zimmerwald 2.0: So ist sie erhältlich

Hier gibt es jetzt genauere Informationen, wo und zu welchen Konditionen man das Buch kaufen kann.

Allgemein ist es so, dass die United Front - Internationale Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung (UF) - den Erstvertrieb selbst übernimmt. Und das bedeutet, dass ab dem 13.12. an verschiedenen Stellen möglichst auf Vorbestellung das Buch gegen Barzahlung und unter der Vorbedingung, dass mindestens zehn Exemplare abgenommen werden, abgeholt werden kann. Dann kostet ein Exemplar des Buches 14 € statt 17 €.

Diese Stellen sind:

Das Brigadistentreffen am 13. Dezember 2025 in Gelsenkirchen

Die Gründungskonferenz der bundesweiten Palästina-Solidaritätsorganisatiom in Gelsenkirchen

Der Wintermarkt der Horster Mitte am Stand / der Hütte Internationalismus am 13.12 und 14.12.;

Allgemein die Horster Mitte ab 13.12.

Und schließlich bei der Jahresabschlussfeier des VermögensVerwaltungsVereins

Die Spielregeln sind also so, dass die Bestellung, das gewünschte Datum und der gewünschte Abholungsort an die United Front geschrieben werden. Verbunden mit einem Namen, wer dann der Abholer ist bzw. in welchen Namen abgeholt wird. Unverzichtbar ist, dass bar bezahlt wird. Das Geld möglichst passend mitbringen! Und ebenso passende Taschen / Kartons für den Trnasport mitbringen.

Das Ganze ermöglicht einen schnellen Erstvertrieb. So kann die Dokumentation der Zimmerwaldkonferenz 2.0 noc zum Weihnachtsgeschenk werden! 14 Euro statt 17 Euro sind bei zehn Exemplaren schon 30 Euro Rabatt. Für alle Beteiligten ist es eine unbürokratische Angelegenheit.

Unterstützt das Experiment des schnellen unbüokratischen Erstvertriebs!

Bestellt Eure Exemplare bei der United Front!

E-Mail: unitedfrontsecretariat@protonmail.com

Von Anfang an gibt es das Buch auch beim Verlag Neuer Weg zum Einzelpreis von 17 € und den üblichen Sammelbesteller-Rabatten. Wer also nicht die Möglichkeit hat, sich das Buch direkt abzuholen und bar zu bezahlen, hat damit auch eine sehr gute Zugangsmöglichkeit ab 13. Dezember!

Und dann viel Freude und Erkenntnisgewinn bei der Lektüre!

Zur Einstimmung gibt es morgen nochmal eine Leseprobe.