Ein Gespenst geht um bei CATL: Gib Antikommunismus keine Chance!

Da er bei der Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude auch die MLPD gesehen hat, richtete sich sein Zorn nun besonders gegen diese revolutionäre Arbeiterpartei und er meinte, die Kollegen einmal über diese Partei aufklären zu müssen bzw. vor ihr zu warnen. Die MLPD Thüringen nahm in einem Flugblatt, was heute an alle Schichten im Werk verteilt wurde, selbst zu den konkreten Vorwürfen Stellung. Rote Fahne News zitiert Auszüge daraus:

Auszüge aus dem Flugblatt der MLPD Thüringen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

bei der letzten Betriebsversammlung am 26.11.25 ging es unter anderem um die Einführung neuer Schichtmodelle durch die Unternehmensleitung, die für einige Kollegen 12-Stunden-Schichten bedeuten. Europachef Matthias Zentgraf sprach zu den Produktionsergebnissen und den angeblich zu hohen Kosten des Werkes im Vergleich mit China. Wie vom Blitz getroffen ging er dann in einem 15-minütigen Beitrag plötzlich auf die MLPD ein, verbunden mit Verleumdungen, absurden Behauptungen und offenen Lügen, was eher einer mittelalterlichen Hexenjagd glich. Er zeigte dabei Fotos von einzelnen Betriebsratsmitgliedern, von denen er glaubt, sie würden der MLPD nahe stehen ...

Matthias Zentgraf behauptete, die MLPD sei eine „linksextremistische Partei", die „fanatisch die Theorien von Marx, Lenin und Josef Stalin glorifiziert." Welches extrem-fanatische Problem hat Herr Zentgraf mit sozialistischer Theorie? Ist es die Tatsache, dass es im echten Sozialismus keine Superreichen mehr gibt, die auf Kosten anderer leben, Kriege führen und die Umwelt zerstören? ...

Müsste er da nicht auch was gegen den „Kommunismus" in China haben? Schließlich beruft sich die KP Chinas in ihrem Statut ebenfalls auf den Marxismis-Leninismus und die Mao-Zedong-Ideen und trägt Hammer und Sichel im Emblem. Greift Herr Zentgraf auch die KP Chinas an? Tatsächlich führt die „Kommunistische Partei" dort den Marxismus-Leninismus nur noch im Namen zur Täuschung der Massen. Sie hat nach dem Tod Mao Zedongs in Wirklichkeit alle Grundsätze und Werte des Sozialismus verraten, was die MLPD bereits seit ihrer Gründung nachwies und scharf kritisiert. In China regieren Monopolkapitalisten wie Robin Zeng. Über 216 Milliardäre sitzen im Zentralkomitee der „KP" Chinas... In China herrscht ein Imperialismus, dessen reaktionäre Methoden Herr Zentgraf offenbar auch in Deutschland anwenden will ...

Herr Zentgraf behauptete: „Die RAF hatte ähnliche politische fanatische Positionen wie die MLPD heute." Entweder hat Herr Zentgraf keine Ahnung oder er fabuliert und verleumdet bewusst. Die MLPD mit der RAF der 1970er gleichzusetzen, ist an den Haaren herbeigezogen. Es handelt sich um völlig konträre Wege und Ziele. Während die kleinbürgerliche RAF eine massenfeindliche, anarchistische Linie vertrat und durch Banküberfälle und Morde auffiel, betreibt die MLPD als Arbeiterpartei eine systematische Arbeit unter den Massen. Sie ermuntert, dass sich die Arbeiter und breiten Massen besser organisieren, fördert Bewusstsein und Selbstvertrauen, die Klasseninteressen zu erkennen. Sie hilft dabei, zu lernen, erfolgreich zu kämpfen und die Solidarität zu organisieren. Sie steht für die revolutionäre Überwindung dieser kapitalistischen Gesellschaft, was nicht ohne oder gegen die Massen geht. Wir sehen in verschiedenen Ländern wie bei Trump in den USA, dass linke, kritische, antifaschistische Oppositionelle willkürlich als Terroristen bezeichnet werden, um ihre Unterdrückung zu rechtfertigen. Will sich Herr Zentgraf wirklich in diese Reihe stellen? ...

Macht euch ein eigenes Bild! Lernt die MLPD kennen! Stärkt die Betriebsgruppe!

Schluss mit faschistoiden Methoden bei CATL!

Gegen Arbeitshetze mit 12-Stunden-Schichten, Gewerkschafts-Busting, Abmahnungsterror und willkürlicher Kündigungen!

Gegen Rassismus, Faschismus und Krieg!

Hier die komplette Erklärung im pdf-Flugblatt-Format