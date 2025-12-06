Duisburg
Einladung zur Silvesterfeier 2025/26 von MLPD, REBELL und Rotfüchsen
Die MLPD Duisburg, der Jugendverband REBELL aus Duisburg und die Kinder der Rotfüchse aus Duisburg laden herzlich zu ihrer Silvesterfeier ein.
Wann und wo?
Ort: „kulturiges“ im Hamborner Ratskeller, Duisburger Straße 213, 47166 Duisburg
Einlass: 19 Uhr Beginn: 19.30 Uhr
Der Eintritt ist frei!
Preise für das Buffet incl. Mitternachtstrunk
Vollverdiener: 20 Euro
ermäßigt: 12 Euro (Bürgergeld, Schüler, Student)
Kinder von sechs bis zwölf Jahren: 8 Euro
Kinder bis sechs Jahre sind frei.