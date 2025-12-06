Duisburg

Einladung zur Silvesterfeier 2025/26 von MLPD, REBELL und Rotfüchsen

Die MLPD Duisburg, der Jugendverband REBELL aus Duisburg und die Kinder der Rotfüchse aus Duisburg laden herzlich zu ihrer Silvesterfeier ein.

(foto: Screenshot)

Wann und wo?

Ort: „kulturiges“ im Hamborner Ratskeller, Duisburger Straße 213, 47166 Duisburg

Einlass: 19 Uhr Beginn: 19.30 Uhr

Der Eintritt ist frei!

Preise für das Buffet incl. Mitternachtstrunk

Vollverdiener: 20 Euro

ermäßigt: 12 Euro (Bürgergeld, Schüler, Student)

Kinder von sechs bis zwölf Jahren: 8 Euro

Kinder bis sechs Jahre sind frei.