Erster Plätzchenwettbewerb beim Horster-Mitte-Wintermarkt

Am Samstag, den 13. Dezember, findet der erste Plätzchenwettbewerb des Horster-Mitte-Wintermarktes statt. Eine Jury wird die tolle Aufgabe haben, alle Plätzchen zu probieren. Die Plätze eins bis drei erhalten einen Preis, alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde. Wir freuen uns auf Eure besten selbstgebackenen Plätzchen. Meldet Euch jetzt an!

Wer kann mitmachen?

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ihr könnt allein oder als Familie/Team backen

Pro Person oder Team kann eine Sorte Plätzchen abgegeben werden

Was musst Du tun?

Backe Deine Plätzchen zu Hause

Bringe mindestens 25 Stück von einer Sorte mit

Verpacke sie in fünf Tütchen a fünf Plätzchen (die Tütchen werden nicht bewertet, dürfen aber trotzdem schön aussehen)

Lege eine kurze Zutatenliste dazu (z. B. Nüsse, Gluten, Ei, Milch)

Gib Deine Tütchen in einer Dose oder Schachtel ab, die gut leserlich mit Deinem Namen beschriftet ist.

Melde Dich an (siehe unten)

Wann und wo?

Der Plätzchenwettbewerb findet am 13. Dezember 2025 auf dem Horster-Mitte-Wintermarkt statt.

Kultursaal Horster-Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen

Abgabe der Plätzchen: von 14 Uhr bis 16 Uhr

Siegerehrung: um 17 Uhr

Wie meldest Du Dich an?

• Schreib bis zum 12. Dezember eine E-Mail an kultursaal@vvv-horstermitte.de oder melde Dich bei Abgabe der Plätzchen an. Wir brauchen von Dir Name, Stadt und Alter.

Wie bewertet die Jury?

Eine Jury probiert alle Plätzchen. Sie vergibt Punkte für:

Geschmack

Aussehen

Konsistenz

Kreativität

Gesamteindruck



Die Plätzchen bekommen eine Startnummer. Die Jury sieht während der Bewertung keine Namen. So bleibt es fair.

Wichtige Hinweise

Die Teilnahme ist kostenlos. Zur Finanzierung der Preise werden die abgegebenen Plätzchentüten nach der Siegerehrung auf dem Winterbasar im Kultursaal verkauft.

Die Plätzchen müssen selbst gebacken sein.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Dosen und Sachen.

Fotos von Plätzchen und Siegerehrung können für unsere Öffentlichkeitsarbeit benutzt werden. (z.B. Internetseite oder Werbung Wintermarkt 2026). Wenn Du das nicht möchtest, sag uns bitte bei der Anmeldung Bescheid.

Bei Fragen wende Dich bitte an: kultursaal@vvv-horstermitte.de