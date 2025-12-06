Schwerpunktthema der letzten Bochumer Montagsdemo 2025 ist die durch die weltweite Zunahme des Faschismus steigende Kriegsgefahr. Unter dem Motto "Faschismus bedeutet Krieg" informiert die Montagsdemo über die Demagogie der AfD.



Diese Partei nennt sich Friedenspartei, fordert jedoch weitere Militarisierung und Hochrüstung. In diesem Zusammenhang wird auch über den sog. Friedensplan für die Ukraine diskutiert. Er ist äußerst skeptisch zu sehen, denn es geht wahrscheinlich nur darum, wie die Großmächte USA und Russland auf die Rohstoffe und Infrastruktur durch Abtretung von Landesteilen der Ukraine zugreifen können.



Tatsache ist, dass bis zum heutigen Zeitpunkt nicht einmal ein temporärer Waffenstillstand zustande gekommen ist. Ebenfalls ist die geplante Einführung der Wehrpflicht ein Thema.

Wann und wo?

Die Kundgebung findet am 8. Dezember um 18 Uhr auf der Kortumstr. in Höhe des Restaurants Burgerking (Nähe Husemannplatz) statt.