"Frieden auf Erden“ am offenen Mikrofon

„Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“ – dieser weihnachtliche Slogan wird von den Herrschenden der Erde mit Füßen getreten und zugleich säuselt’s auch hier auf der Bahnhofstraße aus allen Buden. Kommt, lasst uns heute am offenen Mikro dazu sagen, was zu sagen ist“, eröffneten wir die 536. Montagademo.

Ehrlich, ohne die Teilnahme von ‚Tommy le Rouge‘, einem frankophilen Kabarettisten und Gewerkschafter, wären wir an diesem Abend ganz schön untergegangen in dem kommerziellen Gewimmel.

Aber der hat’s geschafft, dass doch immer wieder die Daumen hochgingen: als er zum Stadtbild des Friedrich Merz eine Glosse darbot, samt der Peinlichkeiten, die sich der Kanzler in Brasilien erlaubt hatte.

Dann kam er auf die meistverkauften Bücher dieser Welt zu sprechen – von der Bibel und dem Koran, über Mao Zedong und Marx’ Kapital, landete er bei Asterix und Obelix und warf die Frage auf, woher eigentlich diese Riesensympathie für die Comics käme. „Die Leute schätzen eben, wie dieses winzige Dorf in Gallien, seine Bewohner mit all ihren Stärken und Schwächen, dem imperialen Rom findig und ausdauernd gemeinsam die Stirn bieten, kämpfen und feiern … Diese Sehnsucht wurzelt tief – auch heute, wenn es gegen den scheinbar übermächtigen Imperialismus geht“, schloss er.

Weitere Beiträge zu den Wurzeln des Weihnachtsfestes in Palästina – „Jesus war Palästinenser“ – und zu jahrzehntelangem gemeinsamen Feiern in Bethlehem ließen aufmerken.

Empörung und teils auch Enttäuschung über die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, waren den Leuten anzumerken. Sie propagiert inzwischen die Kriegstüchtigkeit des Saarlandes offen und allseitig und verkauft das noch als Chance für die Zukunft. Zugleich fehlen ja Kita-Plätze für jedes 5. Kind und die Proteste gegen die Schließung der Geburtenstation in NK-Kohlhof sind 100 Prozent berechtigt.

Im Anschluss an die heutige Montagsdemo feierten wir im Café Jederman zum Ende des Jahres. Es gab den Kassenbericht und die Rechenschaftslegung zu 2025.