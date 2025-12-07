Gaza-Soli-AG in Emmerich gegründet

Zuerst wurde vorgestellt, was der Zweck der Gaza-Soli-AG ist, natürlich haben wir uns auch untereinander vorgestellt, und warum wir diese Solidaritätsbewegung unterstützen und ein Teil davon sein wollen. Danach gab es einen kleinen Vortrag zur Geschichte und aktuellen Lage in Gaza, wo es zum Schluss besonders um das Al-Awda Krankenhaus ging. Man kann es als das Herz des Widerstands der Menschen in Gaza gegen ihre Vertreibung bezeichnen.

Wir bekräftigten fest, dass wir eine Mauer des Schweigens über die Wahrheit von Gaza und seine Geschichte durchbrechen müssen. Empörend, wenn die ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann öffentlich von einigen Medien und Politikern in Deutschland angegriffen wird, nur deshalb, weil sie sagte, der Gaza-Krieg habe eine lange Vorgeschichte schon vor dem 7. Oktober 2023. Die Israel-Verteidiger wissen, dass damit ihre Hauptrechtfertigung für den Völkermord in Gaza durch Israel und seine Hintermänner in den USA und Deutschland fällt.

Darauf wurden die vorgeschlagenen Grundsätze der AG ausdiskutiert, verbessert und festgelegt. Bis zu diesem Punkt gab es bereits einen großen Austausch von Meinungen und Perspektiven, über Imperialismus, Zionismus und Literatur. Bis zum Ende wurde beschlossen, dass unsere Aktionen insbesondere die Spendensammlung und das weitere Mobilisieren und Informieren der Massen beinhalten sollten und es wurden der Sprecher, die stellvertretende Sprecherin, der Kassierer und der Kassenprüfer gewählt, ebenso der Ort, Uhrzeit mit dem 27. Dezember um 11 Uhr als Datum des nächsten Treffens festgelegt.

Die ersten 45 Euro Startkapital aus den Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in die Spendenkasse getan. Wir sind stolz, aktiver Teil einer großen weltweiten Bewegung der Palästina-Solidarität zu werden.