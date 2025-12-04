Das Denkmal solle eine Mahnung an die CDU gegen ihre immer weiter nach rechts rückende migrantenfeindliche Politik sein, heißt es.

Walter Lübcke hatte sich zeitlebens für die Rechte Geflüchteter eingesetzt und war genau deshalb 2019 von dem faschistischen AfD-Anhänger Stephan E. auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden.

Wenn auch nur wenige, aber immerhin gibt es auch in CDU/CSU Menschen, die sich an das C im Parteinahmen erinnern. Ihre Stimmen werden aber kaum gehört.

Ganz anders tönt es aus der CDU-Zentrale: Das Mahnmal soll weg, es sei eine „schäbige Instrumentalisierung“, „würdelos“, „schamlos“ bellt und geifert es da ...

Getroffene Hunde bellen eben.