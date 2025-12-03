In Kürze erscheint das Buch zur Zimmerwaldkonferenz 2.0

Vorab veröffentlichen wir hier auf Rote Fahne News heute und morgen je einen Auszug aus dem Buch. Heute:

Das Selbstverständnis der Konferenz entsprechend der Schlussresolution

Die Zimmerwaldkonferenz 2.0 fand statt am 6. September 2025 mit insgesamt 403 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 32 Ländern, in Präsenz und online. Es war ein breites Spektrum demokrati scher, gewerkschaftlicher und revolutionärer Kräfte unterschied licher Strömungen vertreten. Uns einte der Gedanke, in einer Zeit neuer (Welt-)Kriegsgefahr und des Vormarschs des Faschismus die Differenzen kontrovers zu diskutieren, aber für die gemeinsame Tat auch zurückzustellen. Wir haben solidarisch und streitbar diskutiert. Unübersehbar gibt es noch viele Kontroversen zu klären bis zu einer weltweiten vereinheitlichten Front gegen Krieg, Kapitalismus und Faschismus als brutalster Form von Unterdrückung jeden Wider standes, gegen Umweltzerstörung und für die von allen angestrebte Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung und eine gesell schaftsverändernde Bewegung. Frieden kann es nicht ohne tiefe gesellschaftliche Veränderung geben. Das ist eine schwierige Aufgabe, die mit harter Repression konfrontiert sein wird, aber die einzige, für die es sich zu kämpfen lohnt. Viele von uns teilen die Meinung, die Rosa Luxemburg vor 100 Jahren zum Ausdruck brachte: entweder Sozialismus oder Untergang in der Barbarei! Wir bekräftigen unser gemeinsames Engagement, dafür zu arbeiten und zu kämpfen, dass das Licht über die Dunkel heit triumphiert und der Wille der Menschheit nach Freiheit und Gerechtigkeit zu einer unbesiegbaren Kraft wird. Die Zimmerwaldkonferenz 2.0 fand 110 Jahre nach der histori schen Konferenz im Jahr 1915 statt, bei der Friedensaktivistinnen und -aktivisten von Christen, Sozialdemokraten bis hin zu den Bolschewiki um Lenin zusammenkamen. Ob Zimmerwald 2.0 in die Geschichte eingehen wird, wird daran gemessen, ob wir unseren Worten Taten folgen lassen. Dazu gehört wesentlich, die organisierte Zusammenarbeit zu stärken! Die United Front als Veranstalterin freut sich auf die künftige Zusammenarbeit.