Fernsehtipp

"Inside Gaza"

Die Reportage "Inside Gaza" berichtet von den Erlebnissen, die Journalisten der französischen Nachrichtenagentur AFP vor Ort in Gaza machen: Dauerbeschuss, Verlust von Kolleginnen und Kollegen bzw. der eigenen Familie, das Leid der Zivilbevölkerung, traumatisierende Szenen. Die Dokumentation zeigt aber auch, wie die Journalisten andauernd Kollaborationsvorwürfen ausgesetzt sind, oder unter Druck von ultrareaktionären Netzwerken geraten, die ihnen Parteilichkeit vorwerfen – der Fall Sophie von der Tann lässt grüßen.


Hier geht es zu "Inside Gaza" in der Arte-Mediathek.