Heilbronn: Jugendverband REBELL aktiv gegen Militarismus

Daher wehren sie sich gegen die Auftritte von Jugendoffizieren an Schulen. Der REBELL setzt sich für den Aufbau einer sozialistischen Jugendbewegung und internationale Solidarität ein. Daher engagieren sich Heilbronner Rebellinnen und Rebellen mit einer eigenen Arbeitsgruppe in der Gaza-Solidarität und unterstützen praktisch den Wiederaufbau des Al Awda-Gesundheitszentrums in Gaza.

In Heilbronn beteiligten sich MLPD und REBELL an der Aktion des Friedensrats, die auf dem Platz vor dem Soleo stattfand. Leider hatte sich an den Schulen im Stadt- und Landkreis Heilbronn die Aktion noch nicht herumgesprochen. Landesweit gab es aber über 50.000 Kundgebungs-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer.

Die MLPD Heilbronn und die LINKE beteiligten sich mit ihren Jugendverbänden REBELL und solid an der Kundgebung am Bollwerksturm, die der Friedensrat Heilbronn organisierte. Es gab engagierte Kultur- und Redebeiträge für den Frieden, gegen die gigantische Aufrüstung und gegen die militaristische Propaganda.

