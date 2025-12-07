"Ausbildung für neue Produkte"

Kleiner Nachtrag zu Pune

Wir sind in einem Hotel in Pune. Dort fand eine geschlossene Gesellschaft von Tata statt. An der Tür stand "education for new products" (Ausbildung für neue Produkte). Ich fragte einen der Anzugsträger, worum es geht. Er ganz stolz: "big troup transporters" (große Truppentransporte).