Köln: Entschlossene kämpferische Stimmung gegen Weltkriegsgefahr und Faschismus

Die Redebeiträge der jungen Leute bei der Kundgebung waren angriffslustig und richteten eine klare Botschaft an die Merz/Klingbeil-Regierung und auch an die Monopole wie Rheinmetall: "Wir gehen nicht in euren Krieg und eure Schützengräben" und "Bundeswehr, raus aus den Schulen". Es beteiligten sich ca. 1300 an Demonstration und Kungebung.

Der internationalistische Gedanke: "Die Menschen eines Landes wollen nicht auf Menschen anderer Länder schießen" wurde hervorgehoben. Ebenso war die Solidarität mit Palästina und insbesondere Gaza mit den Parolen "Free free Palistine" und "Viva Palästina" ständiger Begleiter der Demonstration. Es wurde klar die Verbindung zwischen massiver Zerschlagung sozialer Errungenschaften und Kriegsvorbereitung hergestellt. Besonders am Beispiel der dringend notwendigen Instandhaltung der maroden Schulen, wo überall das Geld fehlt.

Weitere Parolen wie " Jugend, Zukunft - Sozialismus", "Alle zusammen gegen den Faschismus" und "One solution - revolution" brachten den antifaschistischen Standpunkt und Linkstrend unter den Jugendlichen zum Ausdruck. Es berichteten einige Schüler, dass an ihren Schulen die Lehrer und Schulleitungen massiv mit Verweisen u.ä.bei einer Teilnahme drohten. Wütend rissen Lehrer die Schustreik-Werbeplakate von den Schulwänden. Das machte viele Schüler noch mutiger: Jetzt erst recht meinten sie und: und meinten für mein Leben nehme ich auch einen Verweis in Kauf.

Einige Schüler berichteten über polarisierte Auseinandersetzungen in ihren Klassen. Sie verstanden nicht, warum 16-jährige Schüler in der CDU Mitglied sind. Es ist eben nicht eine Frage des Alters, sondern dass die Monopole alles tun, um die Jugend für ihre reaktionäre Politik zu gewinnen. Wir tun alles, um die Jugend für die gesellschaftliche Perspektive des echten Sozialismus zu gewinnen. Etliche linke Jugendorganisationen nahmen am Schulboykott teil. Das große Potential für den Aufbau einer sozialistischen Jugendbewegung wurde deutlich.