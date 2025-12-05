Kommt am Wochenende nach Manheim

Michael Zobel, Naturführer und Waldpädagoge, ruft alle, die sich für den Erhalt des Hambacher Waldes (Hambi) einsetzen und gegen die Ausweitung des Tagebaus Hambach durch RWE kämpfen, auf, am Wochenende nach Manheim zu kommen und sich an der Baggerkante und am Bagger selbst ein Bild zu machen. Dazu schreibt er: "Das Sündenwäldchen, eines der letzten verbliebenen Trittstein-Biotope, ist gerodet, der Sündi-Hügel wird abgetragen, die Baumschützer werden kriminalisiert. Die uralte, wertvolle Obstwiese, bis zum letzten Wochenende Standort der Mahnwache, existiert nicht mehr. Der Bagger hat auf weniger als 30 Meter an die BUND-Wiese gebaggert, jegliche Sicherheitskriterien werden ignoriert. Es wird weitergebaggert, jetzt auf den Ostrand des Hambi zu. Damit wird der Wald in absehbarer Zeit auf einer Halbinsel liegen, das kann er nicht überleben. Das geplante Manheimer Loch ist der Weg in eine Trinkwasserkatastrophe mit Ansage, die aberwitzigen Seepläne mit ungeklärtem Rheinwasser müssen unbedingt verhindert werden ..."

