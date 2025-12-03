Stuttgart-Feuerbach
Mahnwache vor Bosch-Werk
Vor dem Bosch-Werk in Stuttgart-Feuerbach findet seit heute früh bis morgen Abend eine Mahnwache vor dem Haupttor statt. Eine Protestaktion, gegen die zuletzt angekündigte, weitere Vernichtung von 13.000 Beschäftigten an den deutschen Standorten. Allein im Stammwerk Feuerbach sind 3.500 Arbeitsplätze in Gefahr. Die Mahnwache wird von Beschäftigten und Vertretern der IG Metall organisiert. Erwartet werden darüber hinaus weitere Kolleginnen und Kollegen, sowie Delegationen aus anderen Stuttgarter Betrieben der Metall- und Elektroindustrie und Vertreter von Gewerkschaften.